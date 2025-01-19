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У Муравьевой украли салфетницу на чемпионате России по прыжкам. Позже ее привезли обратно в «Юбилейный»

У Софьи Муравьевой украли салфетницу на чемпионате России по прыжкам.

Турнир прошел в Санкт-Петербурге. Сегодня Муравьева выступала за команду Москвы, которая уступила петербуржцам в командном турнире.

Фан-группа Софьи сообщила, что фигуристка забыла на подиуме свою салфетницу с чехлом в виде белой кошки из аниме «Сейлор Мун». Кто-то из зрителей снял чехол и оставил коробку салфеток.

«У нас есть портрет человека, который забрал чехол. Если вы это читаете, убедительно просим вернуть салфетницу Соне. Это очень дорогая и важная для нее вещь, которая с ней уже не первый год ездит на ВСЕ соревнования», – говорится в посте фан-группы.

Спортсменка заявила, что может обратиться в полицию.

«В ближайший час я буду писать заявление в полицию о краже. Просьба связаться со мной и моей фан-группой и вернуть мне мою вещь, тогда этот человек может избежать последствий!» – написала Муравьева.

UPD: Фан-группа фигуристки сообщила, что салфетницу привезли обратно в спорткомплекс «Юбилейный» и на следующих соревнованиях отдадут хозяйке.

«Пока я сажусь в самолет, мне сообщили, что мой талисман нашелся!) Сотрудники «Юбилейного» приняли активное участие, служба охраны отследила по камерам и нашла этого человека. Также огромное спасибо сотрудникам Первого канала и моей фан-группе за помощь в поиске!

Многие переживали вместе со мной, но все же турнир завершаем на хорошей ноте😅🤗 Всех люблю, всем добра❤️», – написала Муравьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Софьи Муравьевой
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