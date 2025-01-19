Большунов упал меньше чем за километр до финиша и занял 23-е место в скиатлоне на Кубке России

Александр Большунов упал в скиатлоне на Кубке России в Казани.

Падение произошло менее чем за километр до финиша. На тот момент Большунов шел на третьем-четвертом месте.

В итоге лыжник завершил гонку 23-м. Он снял лыжи еще до финиша и пересек финишную черту пешком.

Победу в гонке одержал Сергей Ардашев, второе место занял Савелий Коростелев, третье – Илья Семиков.

Скриншоты из трансляции «Матч ТВ».