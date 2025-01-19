Переговоры «Спартака» с Иличем идут тяжело, клуб смущают травмы и высокие запросы игрока. «Зенит» отказался от хавбека «Торино» (Sport24)
Иван Илич еще может перейти в «Спартак».
«Зениту» был предложен вариант с трансфером Илича, но петербургский клуб отказался от него и будет заниматься поиском полузащитника летом на рынке Латинской Америки.
В «Спартаке» Илича как можно скорее хочет видеть Станкович, но быстрому переходу мешает высокий запрос «Торино» за трансфер – выше 20 млн евро, высокие запросы серба по личному контракту. Московский клуб также смущает травматичность серба.
Стороны находятся в переговорах, но они идут тяжело. Если до начала вторых сборов не удастся договориться, «Спартак», скорее всего, переключится на другой вариант», – сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.
В этом сезоне Илич провел в Серии А 12 матчей и забил гол.
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