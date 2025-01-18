Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева и Кондратюк выступят за команду Москвы, Угожаев, Дикиджи, Мишина и Галлямов – за команду Санкт-Петербурга
Команды Москвы и Санкт-Петербурга встретятся в командном турнире ЧР по прыжкам.
Чемпионат России по прыжкам
Санкт-Петербург
Командный турнир
Начало – 14:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
Команда Санкт-Петербурга: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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