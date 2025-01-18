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Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева и Кондратюк выступят за команду Москвы, Угожаев, Дикиджи, Мишина и Галлямов – за команду Санкт-Петербурга

Команды Москвы и Санкт-Петербурга встретятся в командном турнире ЧР по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам

Санкт-Петербург

Командный турнир

Начало – 14:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Команда Санкт-Петербурга: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой

Фигурный чемпионат по прыжкам длился 6 часов. Я это смотрела и вот что поняла

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
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logoГлеб Лутфуллин
Анна Фролова
logoСофья Муравьева
Роман Савосин
logoАнастасия Мишина
Николай Угожаев
logoМарк Кондратюк
logoАнастасия Мухортова
logoАделия Петросян
logoВладислав Дикиджи
Ксения Гущина
logoАлександр Галлямов
Иван Попов
logoЕвгений Семененко
logoПетр Гуменник
logoАндрей Мозалев
logoДмитрий Евгеньев
logoДмитрий Алиев
logoДаниил Самсонов
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