Мирра Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала Australian Open в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер – четвертьфиналистки Australian Open в паре.

Они обыграли Кимберли Бирелл и Оливию Гадеки – 6:3, 6:2.

Россиянки, на Олимпиаде в Париже выигравшие серебро, впервые выступают на турнире «Большого шлема».

В этом году Шнайдер и Андреева еще не проигрывали. Перед Australian Open они выиграли титул в Брисбене.