Мирра Андреева и Шнайдер вышли в 1/4 финала Australian Open в паре
Мирра Андреева и Диана Шнайдер – четвертьфиналистки Australian Open в паре.
Они обыграли Кимберли Бирелл и Оливию Гадеки – 6:3, 6:2.
Россиянки, на Олимпиаде в Париже выигравшие серебро, впервые выступают на турнире «Большого шлема».
В этом году Шнайдер и Андреева еще не проигрывали. Перед Australian Open они выиграли титул в Брисбене.
Опубликовал: Павел Ниткин
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