«Реал» пропустил на 27-й секунде домашнего матча с «Лас-Пальмасом». Это самый ранний гол сезона в Ла Лиге
«Лас-Пальмас» забил «Реалу» в первой же атаке.
Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в 20-м туре чемпионата Испании.
Гости начали игру с центра поля, и уже на 27-й секунде форвард Фабиу Силва в касание замкнул навес Сандро Рамиреса.
Это самый ранний гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.
«Реал» – «Лас-Пальмас». 0:1 – Фабиу Силва забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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