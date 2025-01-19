«Реал» пропустил на 27-й секунде домашнего матча с «Лас-Пальмасом». Это самый ранний гол сезона в Ла Лиге

«Лас-Пальмас» забил «Реалу» в первой же атаке.

Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в 20-м туре чемпионата Испании .

Гости начали игру с центра поля, и уже на 27-й секунде форвард Фабиу Силва в касание замкнул навес Сандро Рамиреса .

Это самый ранний гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.

«Реал» – «Лас-Пальмас». 0:1 – Фабиу Силва забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция