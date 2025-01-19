Медведев о том, что Луис Энрике пройдет медосмотр в «Зените»: «Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу»

Александр Медведев пошутил о возможном переходе Луиса Энрике Андре в «Зенит».

Ранее сообщалось , что полузащитник «Ботафого » в ближайшее время пройдет медосмотр для «Зенита» в Дохе.

– Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»?

– Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу, – сказал председатель правления «Зенита».

🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?