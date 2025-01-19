Медведев о том, что Луис Энрике пройдет медосмотр в «Зените»: «Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу»
Александр Медведев пошутил о возможном переходе Луиса Энрике Андре в «Зенит».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ботафого» в ближайшее время пройдет медосмотр для «Зенита» в Дохе.
– Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»?
– Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу, – сказал председатель правления «Зенита».
🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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