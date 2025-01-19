«МЮ» идет 13-м после 22 матчей в АПЛ. До зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 24

«Манчестер Юнайтед» еще сильнее отстал от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля».

Команда Рубена Аморима уступила «Брайтону» (1:3) в 22-м туре.

Манкунианцы набрали 26 очков и идут на 13-м месте в таблице. Отрыв от «Ипсвича », занимающего 18-е место на данный момент, равен 10 очкам, отставание от «Ливерпуля » – 24 балла, причем у обоих упомянутых клубов есть игра в запасе.