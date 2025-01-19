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  • «Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 4 млн плюс бонусы, комисионные – 4 млн (Metaratings)
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«Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата вингера – 4 млн плюс бонусы, комисионные – 4 млн (Metaratings)

Стали известны детали трансфера Луиса Энрике в «Зенит».

По данным Metaratings.ru, сумма трансфера Луиса Энрике Андре может составить до 40 млн евро: 32 млн – фиксированные выплаты, а еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения.

Зарплата футболиста в «Зените» составит 4 млн евро в год плюс бонусы. Кроме того, за трансфер предусмотрены комиссионные в размере около 4 млн евро.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoЛуис Энрике Андре
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
деньги
logoпремьер-лига Россия
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