Кубок мира. Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Жаклен, Фийон-Майе, Сорум, Перро, Самуэльссон пробегут масс-старт
19 января на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужской масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Предварительный старт-лист
1. Йоханнес Бо (Норвегия)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
3. Эмильен Жаклен (Франция)
4. Эрик Перро (Франция)
5. Вебьорн Сорум (Норвегия)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
7. Кентен Фийон-Майе (Франция)
8. Фабьен Клод (Франция)
9. Тарьей Бо (Норвегия)
10. Филипп Наврат (Германия)
12. Кэмпбелл Райт (США)
13. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
14. Яков Фак (Словения)
15. Дмитрий Пидручный (Украина)
20. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
24. Мартин Понсилуома (Швеция)
28. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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