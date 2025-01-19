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  • «Зенит» продаст Вендела «Ботафого» за 12+3 млн евро. Переход состоится в июне, перед КЧМ (Canal do Medeiros)
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«Зенит» продаст Вендела «Ботафого» за 12+3 млн евро. Переход состоится в июне, перед КЧМ (Canal do Medeiros)

«Зенит» согласился продать Вендела «Ботафого» примерно за 12 млн евро.

Еще 3 млн петербургский клуб может получить за 27-летнего хавбека в виде бонусов, сообщает FogãoNET со ссылкой на Canal do Medeiros.

По данным источника, бразилец подпишет контракт с клубом из Рио-де-Жанейро в ближайшие дни, при этом переход Вендела состоится лишь в июне – в преддверии клубного чемпионата мира, в котором «Ботафого» примет участие.

Ранее стало известно, что «Зенит», скорее всего, продаст «Ботафого» еще одного игрока – Артура, а также купит у клуба вингера Луиса Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FogãoNET
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