«Зенит» продаст Вендела «Ботафого» за 12+3 млн евро. Переход состоится в июне, перед КЧМ (Canal do Medeiros)
«Зенит» согласился продать Вендела «Ботафого» примерно за 12 млн евро.
Еще 3 млн петербургский клуб может получить за 27-летнего хавбека в виде бонусов, сообщает FogãoNET со ссылкой на Canal do Medeiros.
По данным источника, бразилец подпишет контракт с клубом из Рио-де-Жанейро в ближайшие дни, при этом переход Вендела состоится лишь в июне – в преддверии клубного чемпионата мира, в котором «Ботафого» примет участие.
Ранее стало известно, что «Зенит», скорее всего, продаст «Ботафого» еще одного игрока – Артура, а также купит у клуба вингера Луиса Энрике.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FogãoNET
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем