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Шипулин о завершении карьеры Йоханнеса Бо: «Позволю себе шутку – ему просто неинтересно стало бегать без русских. Понимает, что не с кем теперь бороться»

Антон Шипулин высказался о завершении карьеры Йоханнеса Бо.

Пятикратный олимпийский чемпион накануне объявил, что завершит карьеру после текущего сезона.

«Спортсмен невероятной силы, невероятного таланта. Мне с ним удалось побегать, я как раз завершал свою карьеру, а он выходил на свой пик. Если помните, в 2018 году Мартен Фуркад был еще непобедим, а с 2019-20 годов Йоханнес уже начал доказывать, что он сильнейший спортсмен в мире.

Невероятный талантище, просто на голову сильнее всех. Почему уходит? Ну, я думаю, это вопрос больше к нему. Есть много факторов, может быть, какие-то проблемы со здоровьем, может быть, какие-то проблемы в семье. Может, просто человек потерял мотивацию – такое тоже бывает. Человек, который достиг медалей всех рангов, всех категорий, уже опускает иногда руки. 

Странно, конечно, что завершает карьеру именно сейчас, ведь через год Олимпийские игры. Но в любом случае мы скажем большое спасибо этому спортсмену. С норвежцами всегда было очень комфортно, очень весело. Это самые веселые ребята. Тарьей Бо, Йоханнес, Свенсен, Бьорндален – это тот основной костяк, с которым я бегал.

Они всегда умели хорошо повеселиться, особенно хорошо отрывались в конце сезона. Помним, как они угоняли машину у Светланы Слепцовой ради шуток, еще много других моментов. Всегда на позитиве, всегда с улыбкой. Даже когда с ними борешься в финишном створе, никогда нет каких-то подводных камней. Всегда в конце обнимемся, пообщаемся, спросим, как у кого дела. С этими ребятами всегда было комфортно бегать.

Я шутку себе, наверное, позволю. Думаю, ему просто неинтересно стало бегать без русских. Русских сейчас нет на международных соревнованиях, он понимает, что ему не с кем теперь бороться. Из-за этого заканчивает свою карьеру», – сказал чемпион мира по биатлону в эфире Okko. 

Йоханнес Бо хочет завязать за 300 дней до Олимпиады. Что здесь не так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoсборная России
logoАнтон Шипулин
logoКубок мира по биатлону
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