«Реал» – «Лас-Пальмас». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Реал» примет «Лас-Пальмас» в 20-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги