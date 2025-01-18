Лыжи. Кубок мира. Шлинн, Карл, Нисканен, Андерссон, Карлссон, Штадлобер, Сундлинг пробегут классический масс-старт на 20 км
19 января на Кубке мира по лыжам во Франции пройдет женский масс-старт классикой.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
4-й этап
Ле Рус, Франция
Женщины
20 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
2. Виктория Карл (Германия)
3. Кертту Нисканен (Финляндия)
4. Эбба Андерссон (Швеция)
5. Тереза Штадлобер (Австрия)
6. Пиа Финк (Германия)
7. Катарина Хенниг (Германия)
8. Моа Илар (Швеция)
9. София Лаукли (США)
10. Хелен Хоффманн (Германия)
11. Фрида Карлссон (Швеция)
12. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада)
13. Флора Дольчи (Франция)
14. Йонна Сундлинг (Швеция)
15. Катержина Янатова (Чехия)
16. Эмма Рибом (Швеция)
41. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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