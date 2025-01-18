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Лыжи. Кубок мира. Шлинн, Карл, Нисканен, Андерссон, Карлссон, Штадлобер, Сундлинг пробегут классический масс-старт на 20 км

19 января на Кубке мира по лыжам во Франции пройдет женский масс-старт классикой.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

4-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

2. Виктория Карл (Германия)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Тереза Штадлобер (Австрия)

6. Пиа Финк (Германия)

7. Катарина Хенниг (Германия)

8. Моа Илар (Швеция)

9. София Лаукли (США)

10. Хелен Хоффманн (Германия)

11. Фрида Карлссон (Швеция)

12. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада)

13. Флора Дольчи (Франция)

14. Йонна Сундлинг (Швеция)

15. Катержина Янатова (Чехия)

16. Эмма Рибом (Швеция)

41. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
масс-старт (жен)
logoКубок мира
результаты
logoЙонна Сундлинг
logoЭмма Рибом
logoЭбба Андерссон
лыжные гонки
Флора Дольчи
logoсборная Австрии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Пиа Финк
logoКертту Нисканен
logoТереза Штадлобер
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Канады жен
logoКатарина Хенниг
Моа Илар
Катержина Янатова
Хелен Хоффман
logoКристине Ставос Шистад
logoФрида Карлссон
сборная Чехии жен
logoсборная США жен
logoсборная Франции жен
София Лаукли
logoАстрид Ойре Шлинн
logoсборная Финляндии жен
Виктория Карл
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