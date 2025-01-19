Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»

Сергей Юран высказался о российских и иностранных тренерах в Мир РПЛ.

«Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды.

Пока мы сами не сделаем выводы, так и будет продолжаться», – сказал бывший тренер клубов РПЛ .

Последним клубом Юрана был «Пари НН ».