Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»
Сергей Юран высказался о российских и иностранных тренерах в Мир РПЛ.
«Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды.
Пока мы сами не сделаем выводы, так и будет продолжаться», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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