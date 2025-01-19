«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура

«Ботафого» хочет подписать Артура из «Зенита».

По данным журналиста Андре Эрнана, бразильский клуб готов предложить петербуржцам 10 млн евро за 26-летнего вингера.

Ранее стало известно, что вингер Луис Энрике близок к переходу из «Ботафого» в «Зенит» за 35 млн евро , а хавбек Вендел должен перейти в бразильский клуб за 12+3 млн летом.

В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Артура 1 гол и 2 ассиста.

🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?