«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
«Ботафого» хочет подписать Артура из «Зенита».
По данным журналиста Андре Эрнана, бразильский клуб готов предложить петербуржцам 10 млн евро за 26-летнего вингера.
Ранее стало известно, что вингер Луис Энрике близок к переходу из «Ботафого» в «Зенит» за 35 млн евро, а хавбек Вендел должен перейти в бразильский клуб за 12+3 млн летом.
В 11 матчах сезона Мир РПЛ на счету Артура 1 гол и 2 ассиста.
🤯 «Зенит» платит 35 млн евро за «Короля Америки». Что это за Луис Энрике?
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Андре Эрнана в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем