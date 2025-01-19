НБА. «Майами» встретится с «Сан-Антонио», «Клипперс» примут «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В ранней игре «Майами » встретится с «Сан-Антонио ». Позже «Клипперс » примут «Лейкерс ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.