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НБА. «Майами» встретится с «Сан-Антонио», «Клипперс» примут «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В ранней игре «Майами» встретится с «Сан-Антонио». Позже «Клипперс» примут «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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