«Интер» 16 матчей не проигрывает в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. У команды Индзаги 12 побед и 4 ничьих с конца сентября

«Интер» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 16 матчей.

Команда Симоне Индзаги обыграла «Эмполи » (3:1) в 21-м туре.

В первый и последний раз действующие чемпионы уступили 22 сентября – «Милану» (1:2). С тех пор у них 12 побед и 4 ничьих в Серии А.

В следующем туре «Интер » выступит в гостях у «Лечче» (26 января), а затем примет участие в дерби (2 февраля).