«Интер» 16 матчей не проигрывает в Серии А и отстает от лидирующего «Наполи» на 3 очка при игре в запасе. У команды Индзаги 12 побед и 4 ничьих с конца сентября
«Интер» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 16 матчей.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Эмполи» (3:1) в 21-м туре.
В первый и последний раз действующие чемпионы уступили 22 сентября – «Милану» (1:2). С тех пор у них 12 побед и 4 ничьих в Серии А.
В следующем туре «Интер» выступит в гостях у «Лечче» (26 января), а затем примет участие в дерби (2 февраля).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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