Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Юсупов объявил о завершении карьеры

Артур Юсупов объявил о завершении карьеры.

«Всем привет. Хочу поделиться с вами, что пришло мое время, и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась в 2009-2025 годы.

Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков, без вас футбол – это не футбол.

За это время было много разных моментов, но те сумасшедше крутые эмоции, которые получил, я буду помнить всю свою жизнь», – написал Юусупов в соцсетях.

Последним клубом 35-летнего хавбека был «Урал », который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо », «Химки », «Зенит », «Ростов » и «Сочи».

В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Сочи» он становился серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста два матча за сборную России.