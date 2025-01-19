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Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Юсупов объявил о завершении карьеры

Артур Юсупов объявил о завершении карьеры.

«Всем привет. Хочу поделиться с вами, что пришло мое время, и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась в 2009-2025 годы.

Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников и, конечно же, болельщиков, без вас футбол – это не футбол.

За это время было много разных моментов, но те сумасшедше крутые эмоции, которые получил, я буду помнить всю свою жизнь», – написал Юусупов в соцсетях.

Последним клубом 35-летнего хавбека был «Урал», который он покинул в декабре. Также полузащитник играл за московское «Динамо», «Химки», «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

В составе «Зенита» Юсупов становился победителем Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок страны. В составе «Сочи» он становился серебряным призером чемпионата России.

На счету футболиста два матча за сборную России.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Артура Юсупова
logoАртур Юсупов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoУрал
logoДинамо Москва
logoХимки
logoРостов
logoСочи
logoСборная России по футболу
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