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Кубок Содружества. Серохвостов, Смольский, Латыпов, Логинов, Халили, Бабиков, Лазовский выступят в масс-старте

Серохвостов, Смольский, Латыпов выступят в масс-старте на Кубке Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Мужчины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Эдуард Латыпов

3. Даниил Серохвостов

4. Карим Халили

5. Евгений Сидоров

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

7. Антон Бабиков

8. Петр Пащенко

9. Александр Поварницын

10. Никита Поршнев

11. Александр Корнев

12. Рустам Каюмов

13. Кирилл Бажин

14. Иван Колотов

15. Роман Еремин

16. Максим Воробей (Беларусь)

17. Александр Логинов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
масс-старт
результаты
logoсборная России
сборная Беларуси
logoКубок Содружества
Роман Еремин
Иван Колотов
logoМаксим Воробей
Евгений Сидоров
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
Антон Смольский
Кирилл Бажин
logoКарим Халили
logoДмитрий Лазовский
logoПетр Пащенко
logoДаниил Серохвостов
logoЭдуард Латыпов
Александр Корнев
Рустам Каюмов
logoНикита Поршнев
logoАлександр Поварницын
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