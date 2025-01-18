Кубок Содружества. Серохвостов, Смольский, Латыпов, Логинов, Халили, Бабиков, Лазовский выступят в масс-старте
Серохвостов, Смольский, Латыпов выступят в масс-старте на Кубке Содружества.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
4-й этап
Демино
Мужчины
Масс-старт
Начало – 14:00 по московскому времени (19 января), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Эдуард Латыпов
3. Даниил Серохвостов
4. Карим Халили
5. Евгений Сидоров
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
7. Антон Бабиков
8. Петр Пащенко
9. Александр Поварницын
10. Никита Поршнев
11. Александр Корнев
12. Рустам Каюмов
13. Кирилл Бажин
14. Иван Колотов
15. Роман Еремин
16. Максим Воробей (Беларусь)
17. Александр Логинов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем