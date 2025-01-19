Макдэвиду дали матч-штраф за удар клюшкой в лицо Гарланду из «Ванкувера». Капитана «Эдмонтона» отстранят до вынесения НХЛ решения по эпизоду
Коннор Макдэвид получил матч-штраф в игре с «Ванкувером».
Массовая стычка произошла за 3 секунды до конца встречи регулярного чемпионата НХЛ, которая завершилась поражением «Эдмонтона» со счетом 2:3.
Капитан «Ойлерс» получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы за удар клюшкой в лицо форварда Коннора Гарланда.
Аналогичное наказание получил Тайлер Майерс из «Ванкувера» Все остальные игроки, находившиеся на льду, получили по малому штрафу за грубость.
Отмечается, что согласно правилам НХЛ, Макдэвид и Майерс будут отстранены до вынесения решения лигой.
Макдэвид про удар локтем в лицо Юханссону: «Я не пытался травмировать кого-либо, просто хотел проехать. Надеюсь, с ним все будет в порядке»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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