НХЛ. «Нью-Джерси» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» против «Монреаля», «Даллас» проведет матч с «Детройтом»
«Рейнджерс» в гостях сыграют с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Нью-Джерси» встретится с «Оттавой», «Даллас» будет противостоять «Детройту».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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