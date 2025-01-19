  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владимир Пономарев: «Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. А как мы раньше играли? «Волга» стоила 6 тысяч рублей, мы получали 300»
66

Владимир Пономарев: «Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. А как мы раньше играли? «Волга» стоила 6 тысяч рублей, мы получали 300»

Владимир Пономарев считает, что российским игрокам надо снизить зарплату.

«Есть вопросы к РФС. Надо установить российским футболистам оклад 10 тысяч долларов в месяц. Все! Не больше. Тем более с нашим экономическим положением.

Посмотрите, какую зарплату и пенсию в общей массе люди получают. 10 тысяч долларов или евро для футболистов – это нормально, достаточно. Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать. 

Машину купить не хватит? Правильно. А как мы раньше играли? Машина «Волга» стоила шесть тысяч рублей. Мы получали 300 рублей. 180 рублей – зарплата, еще 120 мы получали как лейтенанты, еще по 70 рублей – за победу, да и то если на трибунах 30 тысяч будет. Вот и все. Ничего, как-то жили, гуляли.

На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет!

Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты. Пускай на Запад едут, может, там больше заплатят. Я бы так с удовольствием сделал», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
Владимир Алексеевич Пономарев
logoЦСКА
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На своем веку мы таких игроков больше не увидим». Поговорили с соперниками Беккенбауэра и его партнером по сборной мира
3310 января 2024, 12:05
Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!
12714 сентября 2023, 07:40
В полуфинал ЧМ наших вывел тренер по прозвищу Блатной. Он был адъютантом Василия Сталина и погиб после драки
12025 марта 2023, 16:00
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Лацио» в гостях у «Вероны», «Фиорентина» сыграла 1:1 с «Торино»
11210 минут назад
«Барса» готовит игроков под свои потребности, игроки «Реала» могут лучше адаптироваться к любым командам». Воспитанник каталонцев Каррьон об академиях
313 минут назад
«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике
928 минут назад
Юран о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки. У нас должно появиться самоуважение»
1628 минут назад
«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
1937 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Валенсии», «Сельта» – «Атлетик»
21739 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»
2342 минуты назад
«Критика Анчелотти похожа на историю с Дель Боске. Была абсурдная теория, что за его командами нет большой работы, но без нее нельзя выиграть так много важных титулов». Экс-тренер «Лас-Пальмаса» о «Реале»
3453 минуты назад
Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»
7654 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Брайтона», «Ман Сити» в гостях у «Ипсвича», «Челси» сыграет с «Вулвс» в понедельник
75955 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. ЦСКА играет с узбекским АГМК, «Ростов» – с «Родиной», «Пари НН» против «Раднички Крагуевац»
45 минут назадLive
Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе
18 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
9сегодня, 04:32
Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»
3сегодня, 12:32
Хавбек «Ариса» Мончу о дерби с ПАОК: «В городе витает дух дерби. Нам самое время реагировать на неудачный период»
сегодня, 12:31
Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадет в ЛЧ. Вингер интересен «Баварии», «Челси» и «МЮ»
2сегодня, 12:30
Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге
5сегодня, 12:18
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева в гостях у «Ариса» Шапи. Спортс’’ покажет матч в 20:00 с Керимовым и Лукомским
сегодня, 12:00
Владимир Гранат: «Юсупов – один из самых недооцененных футболистов в РПЛ. Он слишком скромный, поэтому не раскрыл потенциал до конца»
4сегодня, 11:25
Тренер «Хетафе» об 1:1 с «Барсой»: «Ничья воспринимается как победа. Нам противостояла великолепная команда в лучшей форме. Мы не сломались после гола»
7сегодня, 11:18
Рекомендуем