Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»

Рубен Аморим допустил, что руководит худшим «Манчестер Юнайтед» в истории.

«Из десяти матчей в АПЛ мы выиграли два, я знаю. Представьте, каково фанатам «МЮ», каково мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего. Просто представьте такое.

Нам нужно пережить этот момент. Я это знаю.

Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед ». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так потому, что нам необходимо это осознать и изменить. Так что вот вам заголовок», – сказал главный тренер манкунианцев.