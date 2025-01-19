Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»
Рубен Аморим допустил, что руководит худшим «Манчестер Юнайтед» в истории.
«Из десяти матчей в АПЛ мы выиграли два, я знаю. Представьте, каково фанатам «МЮ», каково мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего. Просто представьте такое.
Нам нужно пережить этот момент. Я это знаю.
Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю так потому, что нам необходимо это осознать и изменить. Так что вот вам заголовок», – сказал главный тренер манкунианцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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