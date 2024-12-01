НБА. «Финикс» продлил до четырех серию поражений «Голден Стэйт», 28 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Голден Стэйт » не смог прервать серию поражений в гостевой встрече в «Финиксом ». «Филадельфия », занимающая предпоследнее место на Востоке, в гостях одолела «Детройт » благодаря 28 очкам Тайриза Макси. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.