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НБА. «Финикс» продлил до четырех серию поражений «Голден Стэйт», 28 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли пять матчей.

«Голден Стэйт» не смог прервать серию поражений в гостевой встрече в «Финиксом». «Филадельфия», занимающая предпоследнее место на Востоке, в гостях одолела «Детройт» благодаря 28 очкам Тайриза Макси.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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