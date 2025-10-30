Фоден обратится к юристам из-за фэйков о смерти его 6-летнего сына и онкологии у 4-летней дочери. В соцсетях публиковали фэйковые цитаты и фото игрока «Сити» и его девушки (Daily Mail)

Филип Фоден обратится к юристам из-за распространения фэйков о его семье.

Ранее в социальных сетях появилась информация о смерти 6-летнего сына Фодена Ронни и онкологии у его 4-летней дочери Тру. Также распространялись фэйковые цитаты полузащитника «Манчестер Сити» о якобы случившейся трагедии и сгенерированные нейросетями изображения плачущих Фодена и его девушки Ребекки Кук.

Как сообщает Daily Mail, в настоящий момент команда юристов, сотрудничающая с Фоденом, работает над удалением ложной информации с платформ.

«Мы знаем о страницах и аккаунтах, распространяющих эти истории. Это абсолютная ложь, вызывающая беспокойство. Я не понимаю, как люди могут выдумывать такие вещи о ком-либо, особенно о детях. Это отвратительно.

Слава богу, у нас все хорошо, и спасибо вам за вашу заботу. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы остановить это. Пожалуйста, сообщайте о любых публикациях или страницах, распространяющих лживую информацию, которые вы увидите», – написала девушка Фодена в соцсети.