«Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес впервые в истории, играя в меньшинстве весь финал против «Атлетико» Минейро Халка – 3:1
«Атлетико» Минейро уступил «Ботафого» (1:3) в финале Кубка Либертадорес.
На второй минуте матча полузащитник «Ботафого» Грегоре был удален с поля за удар шипами по голове сопернику.
Но это не помешало клубу из Рио-де-Жанейро одержать победу со счетом 3:1 и выиграть этот трофей впервые в истории.
«Ботафого» квалифицировался на клубный чемпионат мира 2025 года, а также сыграет в матче за Суперкубок Южной Америки с «Расингом» Авельянеда, выигравшим Южноамериканский кубок.
Напомним, за «Атлетико» играют бывший нападающий «Зенита» Халк и арендованный у ЦСКА защитник Бруно Фукс.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости