«Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес впервые в истории, играя в меньшинстве весь финал против «Атлетико» Минейро Халка – 3:1

«Атлетико» Минейро уступил «Ботафого» (1:3) в финале Кубка Либертадорес.

На второй минуте матча полузащитник «Ботафого » Грегоре был удален с поля за удар шипами по голове сопернику.

Но это не помешало клубу из Рио-де-Жанейро одержать победу со счетом 3:1 и выиграть этот трофей впервые в истории.

«Ботафого» квалифицировался на клубный чемпионат мира 2025 года, а также сыграет в матче за Суперкубок Южной Америки с «Расингом» Авельянеда, выигравшим Южноамериканский кубок.

Напомним, за «Атлетико » играют бывший нападающий «Зенита» Халк и арендованный у ЦСКА защитник Бруно Фукс .

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