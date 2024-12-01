«Чудак с первых минут убивал и душил до последней. Я такого никогда не видел. Но «Пари НН» не «Спартак» и не «Зенит», никто не будет обсуждать». Никита Медведев о судействе Бобровского

Никита Медведев раскритиковал судейство матча «Ростов» – «Пари НН» (4:0).

Игру 17-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Яна Бобровского.

– Я хуже судейства... Никогда про это не говорил. Чудак просто начал с первых минут убивать и душил до последней минуты. 2:0 ведем, отпусти уже!

Я просто такого не видел никогда. Не видел никогда. Сейчас напишут: «Ростов» выиграл 80% единоборств. Пускай не забудут написать, что 20% остальных – это фолы были.

– Есть претензии по конкретным моментам?

– Есть претензия просто: он не дал вообще борьбу навязать, никакую. Туда он не свистит, сюда – свистит.

Можно убивать по-разному. Можно точку назначить, можно вот так вот убить, фолами, просто обложил нас штрафными – и все. Это смешно.

Перед удалением был офсайд, там Комличенко чисто был в офсайде – они не подняли [флаг].

Да, можно сказать, что мы проиграли 4:0, я поздравляю «Ростов» с победой, заслуженная победа. Но такого я не видел, правда. Но это никто не будет обсуждать, потому что мы не «Спартак », не «Зенит », не «Локомотив », не «Ростов». Это никто не будет обсуждать: все хорошо, «Ростов» выиграл 4:0.

– Счет на табло – по делу?

– Когда мы начали играть вдесятером – ну конечно по делу! Но стандартов нам сколько сегодня подали? Все голы со стандартов. Я не знаю, 20 или 30...

Просто не дал нам играть. Я никогда не говорю про судейство, но просто накипело. Я понимаю, что наша команда не из первой восьмерки, что судейство чуть-чуть будет не в нашу сторону, но чтобы настолько? – сказал голкипер «Пари НН».

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