Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» против «Хольштайна», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 12-го тура.
В субботу «РБ Лейпциг» примет «Вольфсбург», «Байер» сыграет в гостях с «Унионом», «Бавария» – с дортмундской «Боруссией».
В воскресенье «Айнтрахт» встретится на выезде с «Хайденхаймом».
Чемпионат Германии
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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