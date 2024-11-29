Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» против «Хольштайна», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 12-го тура.

В субботу «РБ Лейпциг » примет «Вольфсбург », «Байер » сыграет в гостях с «Унионом », «Бавария » – с дортмундской «Боруссией».

В воскресенье «Айнтрахт» встретится на выезде с «Хайденхаймом».

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12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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