НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» – 6:5, «Питтсбург» забил 6 голов «Калгари», «Флорида» разгромила «Каролину», «Вегас» пропустил 6 шайб от «Юты»
«Рейнджерс» дома обыграли «Монреаль» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» (6:5), «Питтсбург» был сильнее «Калгари» (6:2), «Флорида» разгромила «Каролину» (6:0), «Тампа» уступила «Торонто» (3:5), «Вегас» потерпел крупное поражение от «Юты» (0:6), «Колорадо» уступил «Эдмонтону» (1:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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