Свечков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в игре с «Миннесотой». Он провел 5-й матч за «Нэшвилл» в сезоне
Федор Свечков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче с «Миннесотой».
Форвард «Нэшвилла» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:3 ОТ).
21-летний россиянин провел 5-й матч за «Предаторс» в текущем сезоне. Набранное очко стало для него первым в лиге.
Сегодня Свечков (9:57, 0:40 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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