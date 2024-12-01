Свечков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в игре с «Миннесотой». Он провел 5-й матч за «Нэшвилл» в сезоне

Федор Свечков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в матче с «Миннесотой».

Форвард «Нэшвилла » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:3 ОТ).

21-летний россиянин провел 5-й матч за «Предаторс» в текущем сезоне. Набранное очко стало для него первым в лиге.

Сегодня Свечков (9:57, 0:40 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 блоками, а также допустил 1 потерю.