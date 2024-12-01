Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 38 очков в 23 играх

Кирилл Капризов набрал 1+1 с «Нэшвиллом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Форвард «Миннесоты» забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:2 ОТ), а также ассистировал капитану команды Джареду Сперджену в овертайме.

Защитник «Уайлд» с 1+1 был назван первой звездой встречи, россиянин – второй.

На счету Капризова стало 38 (15+23) очков в 23 играх в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав Мартина Нечаса из «Каролины» (37 баллов в 24 играх, 12+25).

Сегодня Кирилл (21:34, 2:27 – в большинстве, «+1») отметился 5 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Также допустил 2 потери шайбы.