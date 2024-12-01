«ПСЖ» сыграл вничью с «Нантом» – 1:1. Команда Энрике не проигрывает 15 матчей подряд в Лиге 1

«ПСЖ» потерял очки в матче с «Нантом» (1:1) в 13-м туре Лиги 1.

Российский голкипер «ПСЖ » Матвей Сафонов остался в запасе и не принял участия в игре.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на второй минуте счет открыл защитник парижан Ашраф Хакими . На 38-й отличился форвард гостей Маттис Аблин .

Команда тренера Луиса Энрике не проигрывает 15 матчей подряд в Лиге 1 с учетом прошлом сезона – 12 побед и 3 ничьих.

«ПСЖ » набрал 33 очка и продолжает лидировать в таблице. У идущего «Монако» 26 баллов и игра в запасе.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1