«ПСЖ» сыграл вничью с «Нантом» – 1:1. Команда Энрике не проигрывает 15 матчей подряд в Лиге 1
«ПСЖ» потерял очки в матче с «Нантом» (1:1) в 13-м туре Лиги 1.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе и не принял участия в игре.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на второй минуте счет открыл защитник парижан Ашраф Хакими. На 38-й отличился форвард гостей Маттис Аблин.
Команда тренера Луиса Энрике не проигрывает 15 матчей подряд в Лиге 1 с учетом прошлом сезона – 12 побед и 3 ничьих.
«ПСЖ» набрал 33 очка и продолжает лидировать в таблице. У идущего «Монако» 26 баллов и игра в запасе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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