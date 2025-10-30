Фримпонг пропустит 6 недель. У защитника «Ливерпуля» травма задней поверхности бедра (talkSPORT)
Джереми Фримпонг выбыл на полтора месяца из-за травмы.
Защитник «Ливерпуля» получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (5:1).
По информации talkSPORT, нидерландский футболист пропустит около 6 недель.
Фримпонг перешел в «Ливерпуль» из «Байера» в конце мая за 35 миллионов евро. Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости