Фримпонг пропустит 6 недель. У защитника «Ливерпуля» травма задней поверхности бедра (talkSPORT)

Джереми Фримпонг выбыл на полтора месяца из-за травмы.

Защитник «Ливерпуля » получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (5:1).

По информации talkSPORT, нидерландский футболист пропустит около 6 недель.

Фримпонг перешел в «Ливерпуль» из «Байера» в конце мая за 35 миллионов евро. Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь .