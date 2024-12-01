Мичков повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах до 20 лет – 3. Он догнал Ковальчука, Нэша и Кросби

Матвей Мичков повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах до 20 лет – 3.

Форвард «Филадельфии» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:2 ОТ).

Ранее в этом сезоне 19-летний россиянин забивал в овертаймах в играх с «Оттавой» и «Чикаго».

До него по 3 гола в овертаймах в возрасте до 20 лет в актив записывали только 3 игрока – Илья Ковальчук , Рик Нэш и Сидни Кросби .

Отметим, что 20 лет Мичкову исполнится 9 декабря. «Флайерс» до этого дня проведут еще 3 матча – с «Флоридой» (5 декабря), «Бостоном» (7 декабря) и «Ютой» (8 декабря).

Мичков забил «Сент-Луису» в овертайме и стал 3-й звездой матча с 1+1. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с 19 очками в 23 играх