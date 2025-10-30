Морган анонсировал «самое откровенное» интервью с Роналду. Предыдущее привело к расторжению контракта Криштиану с «МЮ»
Пирс Морган вновь взял интервью у Криштиану Роналду.
Британский журналист и телеведущий анонсировал в соцсетях новое интервью с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии, выложив совместное фото с футболистом из студии.
«На следующей неделе... Криштиану Роналду без цензуры. Самое личное и откровенное интервью в его жизни», – написал Морган.
Напомним, в 2022 году Роналду дал Моргану скандальное интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», заявив, что клуб не развивался с 2009 года, а руководство и тренер Эрик тен Хаг не уважали его. Это привело к расторжению контракта с клубом и переходу Криштиану в «Аль-Наср».
Фото: x.com/piersmorgan
Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
