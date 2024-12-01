«Миннесота» выиграла 3 матча подряд и делит с «Виннипегом» 1-е место на Западе и в общей таблице НХЛ

«Миннесота» выиграла 3 матча подряд и делит с «Виннипегом» 1-е место в НХЛ.

«Уайлд» обыграли «Нэшвилл » (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

У команды под руководством Джона Хайнса стало 36 очков в 24 играх. Она делит первое место в Западной конференции и общей таблице лиги с «Виннипегом » (36 очков в 24 играх).

В следующем матче «Миннесота » примет «Ванкувер» (начало по московскому времени – 4 декабря в 03:00).