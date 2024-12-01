«Миннесота» выиграла 3 матча подряд и делит с «Виннипегом» 1-е место на Западе и в общей таблице НХЛ
«Миннесота» выиграла 3 матча подряд и делит с «Виннипегом» 1-е место в НХЛ.
«Уайлд» обыграли «Нэшвилл» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У команды под руководством Джона Хайнса стало 36 очков в 24 играх. Она делит первое место в Западной конференции и общей таблице лиги с «Виннипегом» (36 очков в 24 играх).
В следующем матче «Миннесота» примет «Ванкувер» (начало по московскому времени – 4 декабря в 03:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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