«Вашингтон» выиграл 4-й матч подряд и возглавил Восток. Клуб идет на 3-м месте в общей таблице НХЛ

«Вашингтон» выиграл 4-й матч подряд и возглавил Восточную конференцию.

«Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси » (6:5) и сместили их с первого места на Востоке.

Клуб из столицы США набрал 35 очков в 24 играх и занимает общее 3-е место в таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» и «Миннесоте» (по 36 очков в 24 играх).

В 6 матчах без травмированного капитана Александра Овечкина у команды под руководством Спенсера Карбери стало 4 победы при 2 поражениях.

Ранее в рамках победной серии «Вашингтон » обыграл «Флориду» (4:1), «Тампу» (5:4) и «Айлендерс» (5:4 ОТ). В следующем матче «столичные» примут «Сан-Хосе» (начало матча по московскому времени – 4 декабря в 03:00).