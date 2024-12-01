«Вашингтон» выиграл 4-й матч подряд и возглавил Восток. Клуб идет на 3-м месте в общей таблице НХЛ
«Вашингтон» выиграл 4-й матч подряд и возглавил Восточную конференцию.
«Кэпиталс» обыграли «Нью-Джерси» (6:5) и сместили их с первого места на Востоке.
Клуб из столицы США набрал 35 очков в 24 играх и занимает общее 3-е место в таблице лиги, уступая лишь «Виннипегу» и «Миннесоте» (по 36 очков в 24 играх).
В 6 матчах без травмированного капитана Александра Овечкина у команды под руководством Спенсера Карбери стало 4 победы при 2 поражениях.
Ранее в рамках победной серии «Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:1), «Тампу» (5:4) и «Айлендерс» (5:4 ОТ). В следующем матче «столичные» примут «Сан-Хосе» (начало матча по московскому времени – 4 декабря в 03:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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