Рекордный трипл-дабл Янниса Адетокумбо (42+12+11) принес «Милуоки» 6-ю победу подряд

«Бакс» обыграли «Уизардс» – 124:114.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил первый в карьере трипл-дабл с 40 очками и более. На его счету 42 очка, 12 подборов и 11 передач при 15 точных из 24 бросков с игры и 12 из 17 штрафных.

Трипл-дабл стал третьим для форварда за его последние 6 матчей (Адетокумбо пропустил победную для команды встречу с «Майами»).

Разыгрывающий Дэмиан Лиллард добавил 25 очков, 10 передач, 5 подборов и 3 перехвата.

«Бакс» продлили победную серию до 6 матчей подряд.

Со стороны соперника защитник Джордан Пул (31) и Малкольм Брогдон (29) набрали 60 очков на двоих.