Самсонов пропустил 6 шайб от «Юты» за 20 минут, 2-ю – после выхода из ворот и передачи сопернику. Он доиграл матч, в итоге отразив 22 из 28 бросков

Илья Самсонов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру.

Вратарь «Вегаса » отразил 22 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (0:6).

Примечательно, что все шайбы новый клуб НХЛ забросил в интервале с 6-й по 26-ю минуту матча.

Второй гол россиянин пропустил в большинстве после выхода из ворот и неудачной попытки сделать пас – шайба пришла к Александру Керфуту, поразившему ворота.

В 9 играх в текущем сезоне у 27-летнего Самсонова 5 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,40.