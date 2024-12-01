Самсонов пропустил 6 шайб от «Юты» за 20 минут, 2-ю – после выхода из ворот и передачи сопернику. Он доиграл матч, в итоге отразив 22 из 28 бросков
Илья Самсонов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру.
Вратарь «Вегаса» отразил 22 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (0:6).
Примечательно, что все шайбы новый клуб НХЛ забросил в интервале с 6-й по 26-ю минуту матча.
Второй гол россиянин пропустил в большинстве после выхода из ворот и неудачной попытки сделать пас – шайба пришла к Александру Керфуту, поразившему ворота.
В 9 играх в текущем сезоне у 27-летнего Самсонова 5 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,40.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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