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Самсонов пропустил 6 шайб от «Юты» за 20 минут, 2-ю – после выхода из ворот и передачи сопернику. Он доиграл матч, в итоге отразив 22 из 28 бросков

Илья Самсонов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за игру.

Вратарь «Вегаса» отразил 22 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (0:6). 

Примечательно, что все шайбы новый клуб НХЛ забросил в интервале с 6-й по 26-ю минуту матча.

Второй гол россиянин пропустил в большинстве после выхода из ворот и неудачной попытки сделать пас – шайба пришла к Александру Керфуту, поразившему ворота. 

В 9 играх в текущем сезоне у 27-летнего Самсонова 5 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,40. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoИлья Самсонов
logoЮта
logoВегас
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