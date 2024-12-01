Мичков забил «Сент-Луису» в овертайме и стал 3-й звездой матча с 1+1. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с 19 очками в 23 играх

Матвей Мичков забил «Сент-Луису» в овертайме и стал 3-й звездой матча с 1+1.

Форвард «Филадельфии» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:2 ОТ).

Также Мичков отметился результативной передачей. Его признали третьей звездой встречи.

В активе 19-летнего россиянина стало 19 (9+10) очков в 23 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Игрок «Флайерс» по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров среди новичков. Также он вернул себе единоличное лидерство в гонке снайперов среди новичков, опередив Макклина Селебрини из «Сан-Хосе» (8 шайб в 15 играх).

Сегодня Матвей (14:06, 2:08 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ ворот.

Колосов отразил 25 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 1-й звездой матча. У вратаря «Флайерс» 3 победы подряд после 4 поражений