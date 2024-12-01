Мичков забил «Сент-Луису» в овертайме и стал 3-й звездой матча с 1+1. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с 19 очками в 23 играх
Матвей Мичков забил «Сент-Луису» в овертайме и стал 3-й звездой матча с 1+1.
Форвард «Филадельфии» принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:2 ОТ).
Также Мичков отметился результативной передачей. Его признали третьей звездой встречи.
В активе 19-летнего россиянина стало 19 (9+10) очков в 23 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
Игрок «Флайерс» по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров среди новичков. Также он вернул себе единоличное лидерство в гонке снайперов среди новичков, опередив Макклина Селебрини из «Сан-Хосе» (8 шайб в 15 играх).
Сегодня Матвей (14:06, 2:08 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ ворот.
Колосов отразил 25 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 1-й звездой матча. У вратаря «Флайерс» 3 победы подряд после 4 поражений
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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