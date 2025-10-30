«Зенит» может попытаться подписать Сильянова зимой. «Локомотив» хочет за защитника не менее 7 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» сохраняет интерес к Александру Сильянову.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что сине-бело-голубые могут попытаться подписать защитника «Локомотива » уже этой зимой на фоне травмы Дугласа Сантоса и ужесточения лимита на легионеров со следующего сезона (11 в заявке и 6 на поле). Железнодорожники рассчитывают получить за Сильянова не менее 7 миллионов евро.

Отмечается, что летом «Зенит » пытался подписать Сильянова и Дмитрия Баринова по просьбе главного тренера Сергея Семака . За двух игроков петербуржцы предложили 7 млн евро, но эта сумма не устроила «Локомотив».