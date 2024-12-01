У Доннаруммы два сухих матча в 12 играх сезона за «ПСЖ» и 14 пропущенных голов. У Сафонова три игры на ноль из шести и три пропущенных

Джанлуиджи Доннарумма пропустил в третьем матче за «ПСЖ» подряд.

Команда Луиса Энрике принимает «Нант » в 13-м туре Лиги 1 (1:1, второй тайм). Форвард гостей Маттис Аблин сравнял счет на 38-й минуте.

В двух последних матчах за «ПСЖ » Доннарумма пропустил 4 гола – по 2 от «Атлетико» (1:2) и «Анжера» (4:2).

Из 12 игр сезона итальянский вратарь лишь дважды сыграл на ноль и суммарно пропустил 14 голов.

На счету конкурента итальянца – Матвея Сафонова – 3 сухих матча из шести в «ПСЖ». Россиянин пропустил 3 мяча.