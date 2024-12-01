У Доннаруммы два сухих матча в 12 играх сезона за «ПСЖ» и 14 пропущенных голов. У Сафонова три игры на ноль из шести и три пропущенных
Джанлуиджи Доннарумма пропустил в третьем матче за «ПСЖ» подряд.
Команда Луиса Энрике принимает «Нант» в 13-м туре Лиги 1 (1:1, второй тайм). Форвард гостей Маттис Аблин сравнял счет на 38-й минуте.
В двух последних матчах за «ПСЖ» Доннарумма пропустил 4 гола – по 2 от «Атлетико» (1:2) и «Анжера» (4:2).
Из 12 игр сезона итальянский вратарь лишь дважды сыграл на ноль и суммарно пропустил 14 голов.
На счету конкурента итальянца – Матвея Сафонова – 3 сухих матча из шести в «ПСЖ». Россиянин пропустил 3 мяча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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