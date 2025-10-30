Аморим о словах Дайча, что он одержал бы больше побед в «МЮ»: «Мы выиграли бы больше при 4-4-2, возможно, но у меня свой стиль. Шон знает, что говорить – одно, а тренировать – другое»

Рубен Аморим ответил на высказывания Шона Дайча о его работе в «МЮ».

Нынешний тренер «Ноттингем Форест » в мае заявил : «Лучше бы Амориму побыстрее выиграть несколько матчей. Думаю, если бы я пришел туда и поставил свою игру, мы одержали бы больше побед. Просто 4-4-2, дать игрокам базовые принципы. Там есть хорошие футболисты, нет смысла слишком многому их учить».

В этом сезоне команда Аморима впервые выиграла три матча подряд в АПЛ . Португальскому тренеру напомнили слова Дайча на сегодняшней пресс-конференции. Манкунианцы в субботу сыграют в гостях с «Ноттингемом» в 10-м туре Премьер-лиги.

«Возможно, это правда, если бы мы играли по схеме 4-4-2, мы бы выиграли больше матчей. Но я всегда говорил, что у меня есть стиль игры, который требует времени, но в будущем он станет лучше. Так что мы не знаем точно.

Кроме того, я могу рассматривать Шона Дайча как тренера и как эксперта. Если ты эксперт и не говоришь слишком резких вещей, я не хочу тебя слушать! Я такой же. Поэтому я понимаю, что это совершенно другая работа. Я знаю, что Шон Дайч очень умен и знает игру.

И он также понимает, что одно дело – смотреть игру и говорить о ней, а другое – тренировать команду», – сказал Аморим.