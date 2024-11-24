«Ред Булл» завоевал восьмой титул в зачете пилотов и обогнал «Уильямс»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал чемпионство на Гран-при Лас-Вегаса.

Успех в зачете гонщиков стал восьмым для австрийской команды: по четыре титула ей принесли Себастьян Феттель (2010-2013) и Ферстаппен (2021-2024). По данному показателю «Ред Булл» обогнал «Уильямс » (7) и вышел на чистое четвертое место в истории «Формулы-1». «Быков» опережают «Феррари » (15), «Макларен» (12) и «Мерседес» (9).

«Ред Булл » близок к тому, чтобы упустить чемпионство в зачете команд, которое удерживает с 2022 года. У коллектива шесть Кубков конструкторов (шестой показатель в истории).

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен финишировал 5-м и завоевал титул