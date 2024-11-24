Игнатов может покинуть «Спартак» зимой. Тренерский штаб не рассчитывает на хавбека («СЭ»)
Михаил Игнатов может уйти из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб может отдать полузащитника в аренду или продать уже этой зимой. Футболист недоволен своим игровым временем в команде.
Тренерский штаб красно-белых дал понять руководству клуба, что не рассчитывает на Игнатова.
В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Игнатов дебютировал за первую команду московского клуба в 2018 году, с 2021-го он стал регулярно играть за основу. Его действующий контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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