«Наполи» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Наполи» примет «Рому» в 13-м туре Серии А.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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