«МЮ» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». Манкунианцы идут 12-ми в АПЛ

Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» увеличилось.

В первом матче под руководством Рубена Аморима манкунианцы разделили очки с «Ипсвичем» – 1:1. «Красные» же сегодня обыграли «Саутгемптон» – 3:2.

«Ливерпуль » идет на первом месте в чемпионате Англии с 31 очком после 12 туров. Манкунианцы набрали 16 баллов и занимают 12-ю строчку.