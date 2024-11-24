«МЮ» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». Манкунианцы идут 12-ми в АПЛ
Отставание «Манчестер Юнайтед» от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» увеличилось.
В первом матче под руководством Рубена Аморима манкунианцы разделили очки с «Ипсвичем» – 1:1. «Красные» же сегодня обыграли «Саутгемптон» – 3:2.
«Ливерпуль» идет на первом месте в чемпионате Англии с 31 очком после 12 туров. Манкунианцы набрали 16 баллов и занимают 12-ю строчку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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