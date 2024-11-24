Кубок Содружества. Латыпов, Халили, Смольский, Серохвостов и Логинов пробегут гонку
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Масс-старт
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Карим Халили
4. Петр Пащенко
5. Роман Еремин
7. Кирилл Бажин
10. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
15. Никита Поршнев
16. Василий Томшин
Старт-лист полностью – по ссылке.
Опубликовала: Мария Селенкова
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