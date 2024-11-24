Орлов о «Зените»: «Мазохисты футбола! За какие заслуги Соболев выходит с первых минут, так играют на первенстве завода или водокачки! Сравните его с Угальде, который забил четыре»

Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» и форварда Александра Соболева.

В рамках 16-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Оренбург » (1:0), забив на 96-й минуте.

«Победа «Зенита » в Оренбурге – трудная. Может быть, это прозвучит слишком громко, но «Зенит» – мазохисты футбола! Вы понимаете в чем дело... Наверное, тренеры сине-бело-голубых рассчитывали на то, что многое в этой игре решит борьба, единоборства. И поэтому отрядили на острие атаки Соболева...

Борьбы действительно хватало. А точнее – грубости со стороны хозяев! Ну что творил Марин ?! Его можно было удалять еще в первом тайме. Он все время специально цеплял футболистов «Зенита». Умышленно! А Карасев почему-то не реагировал.

Бедный Педро! Ему порвали лицо! Порвали! Молодого бразильца выключили из игры... Ну как же так?! В кровь разбить лицо... Хозяева устроили за ним настоящую охоту. Да и не только за ним. В момент приема мяча – сразу удар по ноге. Моментальный фол! Такая вот тактика. Коваленко в итоге удалили. Он слишком хотел проявить себя против своей бывшей команды. А в итоге подвел «Оренбург».

При этом хозяевам нужно отдать должное. Они были близки к тому, чтобы набрать очко в матче против чемпиона страны. Воспользовались просчетами тренерского штаба сине-бело-голубых.

И вот тут мы опять подходим к фигуре Соболева... В запасе остались Кассьерра и Лусиано, а с первых минут играл россиянин. Сколько голов Соболев забил в этом сезоне в РПЛ ? Сколько передач отдал? Мы не берем Кубок , а говорим только о чемпионате. 0+0! Ни-че-го. Так за какие же заслуги он играет с первых минут? Семак рассчитывал, что Александр будет бороться, цепляться за мяч... Но, извините. Так играют на первенстве завода или водокачки!

Современный футбол – быстрый, скоростной! И атаки надо строить не на каких-то скидках мяча... Это все уже устарело! Ну сравните Соболева с Угальде. Он же невысокий, а забил четыре!

Все вокруг недоумевают: зачем взяли в «Зенит» Соболева. Вот, правда! Я еще ни от одного специалиста футбольного не слышал, что этот нападающий поможет питерцам. Ни от одного!

И вы же видели, как ожила игра сине-бело-голубых с выходом на замену Кассьерры и Лусиано. Они техничнее, умнее Соболева по-футбольному. Я просто не могу понять логики. Но ведь колумбиец и аргентинец забили по шесть! А играет Соболев. Чудеса...

Поэтому я и говорю – мазохизм. Сами себя испытают. Победы добились лишь на 96-й минуте. А если бы Лусиано и Кассьерра играли с первых минут? Они бы до перерыва все вопросы сняли. Результат надо делать сразу!

Пожалейте болельщиков! Спасибо Ерохину. Он выступил джокером. Но зачем до этого доводить-то? Человек с нулем в графе «голы и передачи» получает место в составе... Ну я не знаю.

Семак же сам черный ходит возле поля. Не может понять, почему так много потерь мяча... Как будто кто-то заставляет Сергея Богданыча обязательно делать ставку на экс-форварда «Спартака». Ну ему не хватает скорости, не бежит он навстречу мячу, ждет все время.

Мне запомнился один эпизод. Вернувшийся в строй Глушенков покатил мяч за спины защитникам хозяев. А Соболев стоит на месте! Разный футбольный интеллект. Увы...

Мне болельщики звонят и спрашивают: за какие заслуги Соболев попадает в старт? Не могу им ответить. Нет объяснения», – заявил комментатор Геннадий Орлов.